"Стилиста бы тебе": образ Анастасии Костенко снова не впечатлил подписчиков

Внешний вил Анастасии Костенко снова раскритиковали фоловеры. Фото: аккаунт Дмитрия Тарасова в Инстаграм

Семья Тарасовых снова побывала на очередной семейной фотосессии. Но видео с нее вновь не впечатлило подписчиков семейной пары.

Запись со съемок опубликовал в своем аккаунте Инстаграм Дмитрий Тарасов. Видео получились очень теплым и семейным.

- Пока было свободное время - устроили семейную фотосессию. Спасибо команде за все, - написал под видео Дмитрий Тарасов.

Фолловеры просто не смогли сдержать восторга от малышек-дочек Анастасии и Дмитрия. К внешнему виду футболиста тоже претензий не возникло. А вот образ Насти снова вызвал негодование подписчиков. В этот раз девушке предложили обзавестись стилистом.

«Стилиста бы Насте, без обид, пожалуйста», - написала одна из подписчиц подписчица.

Многие также не упустили момента уколоть пару тем, что они оба потеряли работу. Хотя Анастасии вообще еще достаточно рано ударяться в трудовую деятельность - у нее двое маленьких детей.

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