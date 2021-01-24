Количество летальных исходов от коронавируса увеличилось на 11

В Ростовской области от коронавируса за сутки скончались 11 человек Фото: "КП" Архив

В донском регионе снова увеличилось количество жертв новой коронавирусной инфекции.

По данным патолого-анатомических исследований, за минувшие сутки от опасной болезни в Ростовской области скончались 11 местных жителей.

- Новыми жертвами коронавируса стали шесть женщин, 52, 58, две по 81 году, 83, 90 лет, и пять мужчин – 56, 72, 74, 81, 89 лет, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Стоит отметить, что все умершие имели хроническими заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом общее количество летальных исходов по региону достигло 2 488 дончан.

Кроме того, в данный момент в тяжелом состоянии в местных госпиталях находятся еще 219 человек, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и за их жизни борются врачи.

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