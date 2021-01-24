Ростовчане попросили построить новый железнодорожный мост через Дон

В Ростове местный житель просит выстроить еще один железнодорожный мост Фото: Анна САДОВНИКОВА

В донской столице местный житель обратился к властям с просьбой построить новый железнодорожный мост через реку Дон. Соответствующую инициативу он опубликовал на сайте «Активный ростовчанин».

Ростовчанин считает, что она позволит улучшить транспортную доступность. Лучше всего, по его мнению, будет расположить новый путепровод вблизи старого железнодорожного моста.

- По новому мосту можно запустить кольцевую электричку, как МЦД в Москве. Это может положительно сказаться на экологии, - высказал в обращении свое мнение ростовчанин.

Он предположил, что старый мост мог бы стать городской достопримечательностью. Сейчас инициативу поддержали два человека, еще десять местных жителей высказались против.

«Ну давайте теперь весь Дон будет в мостах. Чем не хватает моста Сиверса?», - написал один из горожан.

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