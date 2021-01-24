Наибольший процент зараженных коронавирусом в регионе - люди средних лет

В Ростовской области коронавирусом чаще всего болеют люди среднего возраста Фото: "КП" Архив

В Ростовской области с каждым днем насчитывается все больше и больше заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Только за минувшие сутки заболели 388 человек. Общее количество зараженных уже превысило 61 тысячу человек. По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество зараженных - это люди среднего возраста. Молодежь заболевает почти в два раза реже. Меньше всего страдают от коронавируса старики и дети.

- На сегодняшний день среди новых заболевших 24,5% - в возрасте от 18 до 45 лет, 41,5% - от 46 до 65 лет, 20,9% - от 66 до 79 лет, 8,2% - старше 80 лет, 4,9% - дети, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Радует лишь то, что растет не только число зараженных опасной инфекцией, но и тех, кто смог ее побороть. На данный момент в Ростовской области излечиться от ковида смог 50 581 человек.

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В тяжелом состоянии еще находятся 219 пациентов.

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