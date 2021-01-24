В частном доме в Ростовской области заживо сгорел человек

В Ростовской области сгорел частный дом вместе с хозяином Фото: "КП" Архив

В Ростовской области загорелся частный дом.

Инцидент произошел в пятницу, 22 января около одиннадцати часов вечера в городе Новошахтинске. Возгорание произошло на улице Радищева. Соседи заметили черные клубы дыма и почувствовали жуткий запах гари. После этого они незамедлительно вызвали к месту происшествия пожарных.

К моменту приезда огнеборцев пламенем уже было охвачено 50 квадратных метров. На локализацию пожара спасатели потратили более получаса, а к 22:43 он был полностью потушен. Как только пожарным удалось проникнуть в дом, где обнаружился обгоревший труп. В настоящее время личность погибшего устанавливается. Причина возгорания пока тоже остается неизвестной, ее будут выяснять правоохранители.

- Для ликвидации пожара привлекались от МЧС 16 человек личного состава и четыре единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Возгорание произошло глубокой ночью.

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