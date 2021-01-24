Теплая, но дождливая неделя ожидает ростовчан в конце января

Ростовчан ожидает дождливая неделя Фото: "КП" Архив

Дождливые дни застанут врасплох ростовчан после затяжных морозов и снегопадов.

В последнюю неделю января в донской столице будут идти проливные дожди, усиливаться ветер и резко падать атмосферное давление.

В понедельник, 25 января, в дневные часы воздух прогреется до плюс семи градусов, а к вечеру похолодает до минус двух. Порывы ветра будут достигать девяти метров в секунду. Дуть он будет с востока, поэтому и создастся ощущение более низкой температуры. Влажность воздуха будет около 82 процентов. В течение всего дня будет идти дождь, временами даже с мокрым снегом.

Во вторник, 26 января, будет стоять точно такая же погода, но вечером будет всего лишь на один градус теплее. А также, до 89 процентов повысится влажность воздуха.

Слегка изменится погода в среду, 27 января. Днем потеплеет только до плюс шести, а к вечеру столбики термометров опустятся до плюс двух градусов. Это будет единственный не дождливый день на неделе, но и солнце светить не будет, небо затянется тучами. Влажность упадет до 77 процентов. Ветер по-прежнему будет дуть с востока, но уже со скоростью 13 метров в секунду.

В четверг, 28 января, снова польет проливной дождь. Влажность поднимется до 91 процента, а температура останется той же, что и в предыдущий день. Порывы ветра - 12 метров в секунду.

А в пятницу, 29 января, резко похолодает. Днем температура достигнет отметки в плюс два градуса, а к ночи опустится до минус трех градусов. Ветер стихнет до восьми метров в секунду и сменит направление на западное. Влажность достигнет 81 процента.

В выходные значительно потеплеет, до плюс семи градусов, но постоянно будет идти дождь, временами даже с мокрым снегом, потому что к ночи температура будет уходить в минус. Ветер снова увеличится до 12 метров в секунду и примет южное направление. Влажность будет около 88%.

Отметим, что в течение всей этой недели будет стремительно падать атмосферное давление. К счастью, магнитных бурь не ожидается.

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К вечеру начнет усиливаться ветер.

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