В Ростове полицейские занялись поисками телефонного мошенника

В Ростове ищут телефонного мошенника Фото: "КП" Архив

В донской столице разыскивают подозреваемого в мошенничестве.

В местный отдел полиции обратился ростовчанин, который сообщил, что ему позвонили с неизвестного номера. Молодой человек представился сотрудником одного из банков и сказал, что по карте владельца в настоящее время идут сомнительные операции. Для того, чтобы их остановить, необходимо предоставить все данные банковской карты. Парень повелся на уговоры телефонного мошенника и выполнил указанные действия. В этот же момент с его счета списались все сбережения в сумме свыше 80 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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