Двух школьников выводить с хрупкого льда пришлось спасателям

В Ростовской области спасли двух подростков, гулявших по льду

В Ростовской области звонок местного жителя спасателям спас жизни двум подросткам.

Инцидент произошел днём в пятницу, 22 января, в городе Аксае. Местный житель заметил, как двое подростков ходят по неокрепшему льду реки Дон. 12-летние школьники прогуливались примерно на расстоянии 600 метров от железнодорожного вокзала. Очевидец не стал ждать, пока произойдет непоправимое и незамедлительно сообщил о происходящем в службу 112.

Звонок приняли спасатели Аксайского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на водах. Детей обнаружили на самой середине реки Дон. Их в кратчайшее время доставили на берег и передали в руки сотрудников районной администрации.

- По дороге к берегу, спасатели провели с детьми беседу о мерах безопасности на воде в зимний период, - сообщил директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Сергей Панов.

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Пока малыш барахтался в ледяной воде, зеваки снимали на видео операцию по спасению.

АЛЛО!

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