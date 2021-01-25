ФК "Ростов" сыграл товарищеский матч: кто появился на поле

Особенно выделился молодой полузащитник Николай Поярков. Фото: ФК "Ростов"

Накануне, 24 января, в солнечной Испании ФК "Ростов" сыграл против шведского клуба "Эстерсунд". В ходе товарищеского матча донская команда оказалась немного сильнее своего соперника, который также выступает в высшей лиге своей страны.

Единственный гол в игре ростовчане забили в конце первого тайма. Дмитрий Полоз успешно реализовал 11-метровый, назначенный после опасный игры шведского футболиста во вратарской зоне. После перерыва состав "Ростова" почти полностью обновился, появились опытные игроки, среди которых и Кенто Хасимото, травмированный еще осенью прошлого года.

Второй тайм прошел почти без опасных моментов. С выходом новых игроков игра стала совсем другой. Болельщики заметили, что "Ростов" начал двигаться активней, больше отбирать мяч и дольше контролировать. Однако, если в защите проблем нет, то в нападении идей явно не хватало.

Однако это не смутило главного тренера ростовчан Валерия Карпина. В интервью после матча он признался, что на сборах самое главное это восстановить физическую форму.

- Мы хотим, чтобы все сыграли по 45 минут против разных игроков, - отметил наставник "желто-синих". - Если сейчас физически не готов, в голове туман, в глазах темно, а в ушах свистит, то ни о каком футболе говорить нельзя. Сейчас набираем форму в состоянии конкурентной борьбы.

Напомним, прямо сейчас донской, футбольный клуб "Ростов" находится в испанской Марбелье. Игроки и тренерский штаб вернутся в Россию только 18 февраля, тогда же и возобновится чемпионат.

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