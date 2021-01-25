Сильные дожди прогнозируют в Ростове-на-Дону на этой неделе

Морозов в Ростове-на-Дону пока не предвидится. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дождливая погода ожидается в Ростове-на-Дону в течение предстоящей недели. Публикуем подробный прогноз с 26 по 28 января.

26 января дождь пройдет рано утром — в шесть — семь часов. Днем и вечером осадков не ожидается. Будет тепло, до плюс девяти — плюс десяти градусов.

На следующий день, 27 января, погода изменится незначительно. Столбик термометра утром покажет плюс семь — плюс девять градусов, днем и вечером — плюс восемь. В этот день будет облачно и без осадков.

28 января с утра будет пасмурно, небо затянет тучами. Днем сильных осадков не будет, температура — до плюс семи градусов. Весь вечер будут лить дожди, а столбик термометра может снизиться до плюс шести градусов.

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