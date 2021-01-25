Горячая линия по вопросам вакцинации от коронавируса заработала в Ростовской области

Прививку можно сделать тем, у кого нет антител к инфекции. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В донском минздраве 25 января открылась горячая линия по вопросам массовой вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Задать вопросы можно по телефону + 7 928 120 39 49. Звонки принимаются с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Власти напомнили, что привиться могут жители, не болевшие ковидом и, соответственно, не имеющие антител к инфекции. При этом ранее министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев пояснял, что медучреждения не будут требовать результаты теста на антитела.

Перед прививкой нужно пройти осмотр врача. Специалист определит наличие или отсутствие противопоказаний к вакцинации.

Препарат вводят больному в два этапа. Вторую прививку делают через 21 день после первой. В течение 30 минут после укола необходимо находится в медицинской организации, чтобы обезопасить себя от возможных аллергических реакций.

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