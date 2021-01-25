«Перестань худеть уже»: Викторию Лопыреву осудили в сети

Виктория Лопырева поблагодарила подругу за яркую вечеринку. Фото: официальный аккаунт Виктории в "Инстаграм"

Очаровательная блондинка, обладательница титула «Мисс Россия – 2003», жена чиновника из Коми Виктория Лопырева опубликовала в своем «Инстаграме» фотографии с очередной вечеринки.

На снимке - Виктория вместе с подругой. Фотографию «Мисс Россия» подписала так: «Спасибо за потрясающую ночь, полную веселья и позитива».

За прекрасную вечеринку, судя по тегу, Виктория благодарила свою приятельницу.

Пост собрал сотни лайков и комментариев. Многие подписчики написали, что Виктория как всегда отлично выглядит. Но нашлись и те, кто раскритиковали «Мисс Россию».

- Вика, перестаньте худеть, нездоровый вид уже, - написала одна из подписчиц.

Виктория не стала молчать и ответила на этот комментарий следующим образом: «Меня все устраивает. Не давайте советов, когда их не просят».

Отметим, что у Виктории в последнее время - плотный график. Девушка читает лекции по экономике, а также много путешествует.

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