«Дополнительные места для поцелуев»: «Мисс Россия» продемонстрировала аппетитные формы

Татьяна Котова опубликовала снимок с пляжа. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграм"

Обладательница титула «Мисс Россия», певица и модель Татьяна Котова, опубликовала в своем блоге в «Инстаграме» фотографию с солнечного пляжа. Снимок набрал сотни лайков и почти столько же комментариев.

На фотокарточке – Татьяна в синем купальнике сидит на шезлонге спиной к фотообъективу.

Пост певица подписала так: «У девушек не бывает лишнего веса. Это все - дополнительные места для поцелуев».

Пользователи оставили массу восторженных комментариев.

- Фигура – огонь, - отметил один из подписчиков.

- Ты великолепна, - написал другой фолловер.

Также модель поздравила всех с прошедшим Днем Татьяны, пожелав быть успешными, стильными, модными, обворожительными и прикольными.

- Не жалей ни о чем, и пусть жизнь твоя будет сказкой, где сбываются все мечты, - напутствовала подписчиков очаровательная блондинка.

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