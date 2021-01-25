69-летний задержанный скончался в отделении полиции в Ростове-на-Дону

Задержанного заподозрили в краже.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В отделе полиции № 3 в Ростове-на-Дону умер задержанный. О происшествии рассказали в главном управлении МВД по Ростовской области.
69-летнего мужчину заподозрили в краже. 22 января его доставили в отделение. Ночью задержанному стало плохо.
— Сотрудники вызвали скорую помощь, оказали доврачебную помощь. Однако спасти его не удалось, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Предварительной причиной смерти называют остановку сердца. По факту произошедшего инициирована проверка.
Тем временем, 24 января на трассе Новочеркасск – Багаевская автомобиль произошло массовое ДТП. Автомобиль «ВАЗ» сначала столкнулся со встречной «Тойотой», после этого — с «Шевроле». В аварии пострадала трехлетняя пассажирка ВАЗа и две женщины, находившиеся в «Шевроле». Их доставили в БСМП медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи. У девочки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, а взрослые еще проходят обследование.
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