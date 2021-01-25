В Волгодонске у лишенного прав водителя арестовали автомобиль

Ранее выплатить штраф водителя обязал суд. Фото: Алексей ФОКИН

В Волгодонске судебные приставы наложили арест на автомобиль местного жителя, задолжавшего штраф за пьяную езду.

Жителя Волгодонска поймали пьяным за рулем несколько месяцев назад. По решению суда его лишили прав и обязали выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Дело из-за невыплаты штрафа в итоге поступило судебным приставам. Они проверили банковские счета и регистрационные записи, относящиеся к должнику, рассказали в пресс-службе областного управления службы судебных приставов (ФССП). Выяснилось, что волгодончанин владеет автомобилем. Приставы запретили регистрировать продажу машины.

Затем один из сотрудников ФССП обнаружил автомобиль возле дома должника и составил опись. В дальнейшем машину могли бы продать с молотка.

- Не желая расставаться со своим автомобилем, должник оплатил административный штраф, – рассказали в пресс-службе ведомства. После оплаты штрафа и снятия ареста имущество вернули владельцу.

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