В Волгодонске у лишенного прав водителя арестовали автомобиль

Ранее выплатить штраф водителя обязал суд.
Фото: Алексей ФОКИН
В Волгодонске судебные приставы наложили арест на автомобиль местного жителя, задолжавшего штраф за пьяную езду.
Жителя Волгодонска поймали пьяным за рулем несколько месяцев назад. По решению суда его лишили прав и обязали выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Дело из-за невыплаты штрафа в итоге поступило судебным приставам. Они проверили банковские счета и регистрационные записи, относящиеся к должнику, рассказали в пресс-службе областного управления службы судебных приставов (ФССП). Выяснилось, что волгодончанин владеет автомобилем. Приставы запретили регистрировать продажу машины.
Затем один из сотрудников ФССП обнаружил автомобиль возле дома должника и составил опись. В дальнейшем машину могли бы продать с молотка.
- Не желая расставаться со своим автомобилем, должник оплатил административный штраф, – рассказали в пресс-службе ведомства. После оплаты штрафа и снятия ареста имущество вернули владельцу.
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