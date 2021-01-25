Радио «КП»: Татьянин день, в какие приметы верят современные студенты

Студенты традиционно отмечают свой праздник в январе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Слушайте сегодня в 17:03 в эфире радио "Комсомольская правда". 25 января - День российского студенчества. Вспомним, почему в этот день почитают Святую мученицу Татиану, в какие приметы верят современные студенты, что еще случилось в разные годы в этот день, и какие истории о своих студенческих годах рассказывают известные ростовчане. Звоните: 333-25-22.

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