Прямой рейс в Кишинев запустят из ростовского аэропорта

Продажа билетов на рейсы уже открыта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из ростовского аэропорта Платов запустят рейс в Кишинев. Первый самолет отправится в столицу Молдовы 29 января, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Полеты будут выполняться еженедельно по пятницам. Из Платова самолет будет вылетать в 22.45 и прибывать на аэродром назначения в 00.40. В обратном направлении пассажиры отправятся в Ростов в 01.30 в субботу и доберутся до аэропорта в 05.05.

Продажа билетов на чартерные рейсы уже открыта.

Ранее в Платове появился рейс до города Гюмри в Армении. Рейс открыт 16 декабря. Самолеты летают в Гюмри один раз в неделю, по средам.

Напомним, в 2020 году пассажиропоток Платова составил два миллиона 86 тысяч человек. Это на 973 тысячи пассажиров меньше, чем в прошлом году. Сокращение пассажиропотока составило 31,8%.

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