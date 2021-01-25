Почти вдвое увеличилось количество прививочных пунктов в донской столице

В Ростове увеличилось количество прививочных пунктов. Фото: администрация Ростова

В донской столице за первую неделю проведения вакцинации от новой коронавирусной инфекции количество прививочных пунктов увеличилось в полтора раза. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сначала в городе было организовано всего 18 пунктов. Они были расположены на базе поликлиник и поликлинических отделений больниц. Но желающих поставить спасительную прививку пришло в разы больше, чем предполагалось

- В связи с тем, что поток желающих привиться увеличился, нами было принято решение об открытии дополнительных кабинетов вакцинации. На 25 января их уже 29. В случае потребности или необходимости, количество кабинетов будет увеличено, - рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев сообщил о подготовке к массовой вакцинации.

Совсем скоро в регион прибудет массовая партия вакцины.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!