Радио "КП": Бывших студентов не бывает

Один из самых ярких праздников для студентов в России – это Татьянин день. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Один из самых ярких праздников для студентов в России – это Татьянин день. Трудно, наверное, отыскать в нашей стране студента, который не знает о существовании этого праздника и не отмечает его 25 января.

По числу студентов вузов Ростовская область является лидером в Южном федеральном округе, на каждые 10 тысяч человек населения приходится 317 обучающихся.

В эфире Радио "КП" ректор ЮФУ Инна Шевченко заявила, что бывших студентов не бывает, а 25 января еще и потому день для студента знаменательный, что он, сдав сессию, уходит на каникулы набраться сил перед новыми свершениями.

Ректор ДГТУ Бессарион Месхи пожелал студентами родителям здоровья и добр.

- Я когда учился на факультете журналистики, мы жили в общежитии на Зорге вместе с иностранными студентами, - вспомнил в эфире нашей радиостанции прекрасную историю о богатстве русского языка депутат Законодательного собрания Игорь Бураков. - И вот там, на наших глазах араб влюбился в немку. Она была такая...скажем не очень внешне привлекательная девушка, а у них, видимо, однажды, вышел спор красивая она или нет. И вот они оба пришли ко мне, желая, чтобы именно я стал арбитром. Как поступить? Соврать? Я никогда не врал. Сказать правду, для девушку будет оскорбительно. И вот я, на вопрос: " А она красивая?" ответил: "Отнюдь". Они побежали в словарях смотреть, что это слово означает и так, кажется, до конца не разобрались. А я сохранил лицо и вроде бы не соврал.

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