В Ростове увеличился размер социальных выплат

В Ростове увеличились суммы выплат на детей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице с начала года вырос размер размер социальных выплат, касающихся семей с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Теперь семьи, в которых первый ребенок появился после 1 января 2018 года будут получать президентскую выплату в размере 11 642 рублей. В сравнении с концом прошлого года эта сумма увеличилась на 543 рубля. А выплата на третьего ребенка составит 9 286 рублей. Выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет возросли до 5 821 рубля.

Кроме того, еще 1 189 рублей будут выплачивать на питание беременным и детям до 3 лет из малоимущих семей. Также, увеличилась сумма пособия на детей военных и из многодетных семей.

- Размер регионального материнского капитала достиг 125 775 рублей. Подробную информацию по этим вопросам можно получить по телефону (863) 240-47-32, - говорится в тексте сообщения.

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