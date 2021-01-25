В донском регионе заменили почти тысячу устаревших лифтов

В Ростовской области идет замена устаревших лифтов. Фото: правительство РО

В Ростовской области за минувшие три года были заменены около тысячи устаревших лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Замены производились в рамках программы капитального ремонта. Рабочие сменили 955 лифтов. На это было потрачено порядка 1,7 миллиарда рублей. Об этом рассказал

- Ремонт лифтового оборудования – один из самых дорогостоящих и наиболее социально важных видов работ. Их своевременная замена в нормативные сроки стала возможной благодаря долгосрочной программе капитального ремонта, - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Михаил Солоницин.

Новое лифтовое оборудование относится к классу энергосбережения «А». Стоит отметить, что у них есть регулятор скорости, который позволяет экономить электроэнергию на 34,7%.

В лифтах также установлены антивандальные кнопки с индикатором этажности, противопожарные двери, светодиодное освещение и автономный аварийный источник питания. При замене кабины лифта сменились и силовые механизмы, системы управления и безопасности, оборудование, установленное в лифтовой шахте, а также лифтовые двери на этажах.

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