Ростовские спасатели уберегли от беды гуляющих по едва замерзшему Дону школьниц

В Ростове две школьницы решили прогуляться по замерзшему Дону. Фото: соцсети - "Это Ростов"

В донской столице едва не окончилась трагедией прогулка по неокрепшему льду Дона двух школьниц. О случившемся рассказал очевидец в одном из городских пабликов в соцсети.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 января, днем. Две девочки, которым на вид было около 10-12 лет, решили испытать судьбу и вышли на замерзшую реку. Но так как при плюсовой температуре на улице у них были все шансы уйти под воду, то неравнодушные к происходящему очевидцы незамедлительно стали звонить сотрудникам МЧС.

- Все могло бы закончиться трагически, - заметил автор поста.

Стоит отметить, что спасатели прибыли к месту происшествия весьма оперативно. При помощи громкоговорителя им удалось заставить школьниц вернуться на берег и тем самым уберечь их от возможной беды.

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Ребятишки находились прямо посередине реки Дон.

АЛЛО!

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