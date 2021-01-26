За взятку полицейскому ростовская компания заплатила крупный штраф

В Ростове к крупному штрафу приговорили бизнесмена Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице предприниматель заплатил крупный штраф за взятку полицейскому.

Как выяснилось в ходе расследования, генеральный директор Игорь Храмов передал полицейскому денежное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей за общее покровительство. Кроме того, он просил не изымать оборудование, которое он отдал в аренду человеку, занимавшемуся незаконным предпринимательством.

Также стало известно, что правоохранитель должен был получить от Храмовва порядка 700 тысяч рублей. В связи с этим в отношении него завели уголовное дело и приговорили к штрафу в размере полутора миллионов рублей.

- Прокуратурой района в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, и судом виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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