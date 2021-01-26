Антирекорд: Ростовская область стала первой по объему невыплаченных зарплат

Пандемия коронавируса сделала свое дело. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ростовская область заняла первое место среди всех регионов России по объему невыплаченной зарплаты. В совокупности работодатели задолжали донским жителям 178,2 миллиона рублей, говорится в отчете федерального Росстата.

По данным статистического ведомства, основной причиной, по которой компании и организации не могут рассчитаться со своими сотрудниками, стала финансовая несостоятельность. Иными словами, у частных компаний просто нет денег, чтобы выплатить людям зарплату.

Следом за донским регионом идет Кемеровская область. Там компании не выплатили работникам более 140 миллионов рублей. Замыкает тройку негативного рейтинга Ставропольский край, где сумма примерно на треть меньше, чем у нас в области. В соседнем регионе задолженность по зарплате оценивается официальной статистикой в 113,4 миллиона рублей.

Чем обусловлены такие показатели, сказать трудно. Можно предположить, что всему виной пандемия коронавируса, которая спровоцировала экономический кризис. Пострадали мелкие предприниматели, общепит, развлекательные организации и многие другие. Кроме того, на ситуацию повлияли банкротства угледобывающих предприятий и компаний, работающих в сфере АПК.

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