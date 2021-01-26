«Симплекс»: сдать тест ПЦР на коронавирус в Ростове-на-Дону и в аэропорту Платов

Фото: Центр Медицинских Осмотров «Симплекс»

С 30 декабря пассажиры старше шести лет, следующие в Турцию, либо транзитом через территорию Турции, обязаны иметь при себе справку об отрицательном тесте на COVID-19, выполненном в официальных уполномоченных организациях методом ПЦР не позднее, чем за 72 часа до вылета, в распечатанном или электронном виде. До этого такие же требования предъявили Китай, Киргизия, Казахстан, Мальдивы, Белоруссия, Египет, ОАЭ и Нидерланды.

Роспотребнадзор РО провел проверку Центра Медицинских Осмотров «Симплекс» и разрешил проводить тестирование на коронавирус COVID-19 методом ПЦР. С перечнем таких лабораторий можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора РФ.

Результаты анализов на антитела, вирусные антигены или ПЦР лаборатория отправляет на электронную почту или WhatsApp в течение часа с момента выполнения исследования. Сдать биоматериал для вышеперечисленных исследований можно по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева 243а, либо заказать выезд на дом или предприятие. А также сдать тест ПЦР на коронавирус можно в передвижном медицинском комплексе, у входа в аэропорт Платов. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте организации или телефону 8 (863) 333-22-82.

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