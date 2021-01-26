Василий Голубев рассказал, почему и как уволилась министр здравоохранения Быковская

Василий Голубев ответил на вопрос о министре Быковской. ФОТО: пресс-служба Ростовской области.

Сегодня, 26 января, Василий Голубев на ежегодной пресс-конференции ответил на вопросы о ситуации в здравоохранении и о том, по какой причине покинула пост министра Татьяна Быковская.

Василий Голубев отметил, что это было желание самой Татьяны Быковской:

- У меня был разговор с Татьяной Юрьевной в течение всего периода. И она сама, добровольно, по своему решению написала заявление об уходе. Это - опытный человек, обладающий энергией, знанием ситуации. Тем не менее, ситуации сложилась так, что она свое решение приняла, - пояснил Василий Голубев.

Напомним, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская подала в отставку в октябре прошлого года. Ранее она находилась под уголовным преследованием, затем обвинения сняли, она вновь возглавляла областное министерство.

Заодно Василий Голубев отметил, что благодарен врачам, медсестрам и волонтерам, работающим на переднем фронте борьбы с пандемией коронавируса.