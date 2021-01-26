«Не хочу делать выводы за следствие»: губернатор Ростовской области о якобы массовой смерти пациентов в ковидной больнице

Заодно Василий Голубев ответил на вопрос об экс-министре здравоохранения. ФОТО: пресс-служба правительства Ростовской области.

Сегодня, 26 января губернатор Ростовской области Василий Голубев на ежегодной пресс-конференции, среди прочего, ответил на вопрос о скандале вокруг ковидного госпиталя в Ростове.

Вопрос журналистов касался ситуации, сложившейся в прошлом году в реанимационном отделении госпиталя. Там, якобы из-за нехватки кислорода в ночное время произошла массовая гибель пациентов.

По словам губернатора, в этот день в больнице действительно были зарегистрированы смерти.

- Я две недели слушал доклады. Причем, слушал и доклады правоохранителей. Но не хочу делать выводы за следствие. Сейчас больница работает в штатном режиме. Но без внимания я этот вопрос не оставлю. Как только будет окончено следствие, то обязательно проинформирую жителей области, - сообщил Василий Голубев.

Так же он рассказал, почему ушла с поста министра здравоохранения Татьяна Быковская.

- У меня был разговор с Татьяной Юрьевной в течение всего периода. И она сама, добровольно, по своему решению написала заявление об уходе, - рассказал Василий Голубев.