Вузы Ростова: на что ориентироваться при выборе обучения

Советы для абитуриентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для старшеклассников вопрос выбора вуза – очень непростой. Вузов много, а выбрать нужно один. Главное, с чем необходимо определиться будущим выпускникам, это с какой именно профессией каждый из них захочет связать свою жизнь, и соответственно, выбрать для поступления учебное заведение.

Специалисты также советуют внимательно изучать программы обучения, обращать внимание на наличие государственной аккредитации, возможности производственной практики, наличие международных стажировок, информацию о преподавательском составе и т.д.

На Дону открыт не один десяток вузов, в которых можно получить престижное высшее образование, причем находятся они не только в Ростове-на-Дону, но и в других городах области. На сайте каждого из них можно найти обязательную информацию для абитуриентов, необходимые требования для поступления, узнать, какие предметы по ЕГЭ нужно сдавать для каждой конкретной специальности, а также где и когда пройдут дни открытых дверей.

Всю актуальную информацию для будущих абитуриентов можно также прочитать в материале «Выпускники 2021».