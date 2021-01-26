Сколько вакцины поступит в Ростовскую область, рассказал губернатор Василий Голубев

Заодно губернатор ответил на вопрос, станет ли он вакцинироваться. ФОТО: пресс-служба правительства Ростовской области.

Василий Голубев во время ежегодной пресс-конференции рассказал о том, как идут поставки вакцин в больницы региона и как дончане прививаются от коронавируса.

- Работа по вакцинации развернута в каждом регионе по поручению президента, - отметил губернатор.

Василий Голубев подчеркнул, что вакцинация проходит исключительно добровольно.

Наша задача - максимально проинформировать людей о возможности вакцинирования. Мы это делаем постоянно. Сегодня провакцинировано более 5 тысяч человек. До конца месяца должны получить 60 тысяч доз вакцины. Если говорить о феврале, то получим еще порядка 100 тысяч доз вакцин, - сообщил Василий Голубев.

Также он отметил, что сам однозначно будет делать прививку.

По его словам, сегодня в области развернуты 183 пункта вакцинации.