Губернатор Василий Голубев: экономика Ростовской области в 2020 году – почти на уровне 2019 года

Губернатор Ростовской области рассказал об итогах 2020 года в экономике. ФОТО: пресс-служба правительства Ростовской области.

В 2020 году объем произведенных в Ростовской области товаров почти не отличался от уровня позапрошлого года, заявил на ежегодной пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, в 2020 году объем ВРП превысил полтора триллиона рублей. Статистика отмечала рост промышленного производства. Аграрии собрали практически рекордный урожай зерновых, пояснил губернатор.

В регионе, по информации правительства, снизилось производство мяса, яиц и подсолнечника по сравнению с 2019 годом. Снизились объемы розничной торговли и продаж в общепите.

Кроме того, как пояснил губернатор, в правительстве считают важным введение в эксплуатацию нескольких ветропарков. Внешнеторговый оборот превысил 9,9 миллиардов долларов.