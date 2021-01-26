Будут ли школьники учиться в онлайн-формате, рассказал губернатор Василий Голубев

Вопрос об онлайн-учебе прозвучал на ежегодной пресс-конференции губернатора. ФОТО: пресс-служба правительства Ростовской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на ежегодной пресс-конференции поделился мнением о том, станут ли школьники и взрослые использовать онлайновые форматы после пандемии.

– Мы часто говорим об онлайн-формате в образовании. Сложно представить, что так будет всегда. Присутствие в школе – это уже удовольствие. Возможность общения в стенах школ — лучшее, что можно представить, - считает губернатор.

Тем не менее, Василий Голубев отметил, что онлайновые форматы в работе чиновников и бизнеса доказали эффективность.

- На региональном уровне было проведено 3100 мероприятий в онлайн-режиме. Что-то уйдет, но что-то и сохранится. И практика показала, что такой формат достаточно результативен. Таким образом, мы быстро реагируем на ту или иную задачу, – пояснил губернатор.

Например, по словам Василия Голубева, онлайн-заседания удобно проводить даже с целью экономии бензина. Это исключает необходимость использовать транспорт большому количеству чиновников.