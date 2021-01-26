Когда появится новая инфекционная больница, рассказал губернатор Василий Голубев

Сейчас ведется закупка оборудования для больницы, заявил губернатор. ФОТО: пресс-служба правительства Ростовской области.

Сегодня во время пресс-конференции по итогам 2020 года губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал ход строительства отдельной инфекционной больницы в Аксайском районе.

- Мы ставили перед собой задачу завершения строительных работ до конца года. Напомню, что нормативный срок строительства - 33 месяца, а мы хотим построить за один год, - отметил глава региона.

Он добавил, что задержки в строительстве обусловлены недочетами в проектировании. Объект очень сложной, ведь он представляет собой региональный инфекционной центр.

- Строительство имеет три этапа. Сейчас идет первый, затем второй - возведение патологоанатомического отделения до конца года. Третий этап - детская инфекционная больница, рассчитанная на 100 мест, которую мы хотим построить до 2024 года, - добавил Голубев.

По словам губернатора, сейчас закупается оборудование. Главная цель - завершить объект в мае этого года и пройти лицензирование до 1 июля.

- Есть один нюанс: в ноябре, когда мы закончили финансово-экономическую экспертизу, нам пришлось у наших партнером взять взаймы 500 миллионов рублей, чтобы строители не останавливались. Как добросовестные партнеры 20 декабря мы вернули средства и продолжили финансировать работы из бюджета области, - отметил Василий Юрьевич.