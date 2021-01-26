"Все упирается в финансовую сторону": о возобновления пассажирских перевозок по Дону и Азовскому морю высказался донской губернатор

Вопрос о речном транспорте прозвучал на ежегодной пресс-конференции губернатора. ФОТО: пресс-служба правительства Ростовской области.

Сегодня, 26 января, в ходе ежегодной пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев ответил на вопрос о возобновлении пассажирских перевозок по Дону и Азовскому морю. Журналисты напомнили, что в советский период такие рейсы пользовались популярностью.

Губернатор пояснил, что возобновление пассажирского сообщения «упирается в финансовую сторону» – государству и инвесторам нужны средства для закупки судов и строительства причалов.

- Стоимость одного судна на 50 пассажирских мест - 100 миллионов рублей. Какое-то время назад мы говорили о порте, который, в случае решения вопроса, может принимать суда. Некоторая динамика стала появляться, - отметил губернатор.

Губернатор не исключил, что в регионе станут более востребованными туристические перевозке по реке

– Совсем недавно 4-палубный пароход прошел через Ростов, побывал в Старочеркасске и Таганроге. Это стало событием 2020 года, - добавил глава региона.