В кресле мэра нужно находиться минимум три года: губернатор Василий Голубев оценил работу сити-менеджера Алексея Логвиненко

Оценка прозвучала на ежегодной пресс-конференции по просьбе журналистов. ФОТО: пресс-служба правительства Ростовской области.

Сегодня во время ежегодной пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев по просьбе журналистов оценил работу главы администрации донской столицы.

- Еженедельное общение на самые разные темы меня убеждает, что Алексей Логвиненко способен быстро реагировать на проблемы, возникающие в городе, - обозначил глава региона.

По его мнению, принципиальная задача мэрии Ростова – это реакция на обращения рядовых жителей. Губернатор подчеркнул, что она должна быть очень быстрой с последующими шагами по исправлению той или иной проблемы.

- Если они смогут это реализовать, я уверен у команды главы администрации есть потенциал. Но никогда нельзя быть уверенным, что мы делаем все верно. Просто люди должны знать, что будут услышаны, - добавил Василий Голубев.

Высказался губернатор и о том, сколько сити-менеджеры должны находится на посту.

- Я утверждаю, чтобы полнокровно сидеть в кресле главы администрации города, необходимо, как минимум, три года. Это период погружения, хотя работать надо с первого дня. Надеюсь, что Логвиненко и команда способны сохранить динамику и постоянно развиваться.