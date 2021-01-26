Ситуация стабилизовалась: главный санитарный врач Ростовской области о снижении заболеваемости среди пожилых людей

Случаев заражения коронавирусом среди пенсионеров стало меньше. Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня, 26 января, в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев сообщил о положительных изменениях в эпидемиологической ситуации. По его словам, впервые в этом году власти зафиксировали снижение заболеваемости среди людей старше 65 лет.

- За прошедшую неделю также отмечаем стабилизацию новых случаев заражения в возрастной группе от 50 до 64 лет. Вместе с тем, некоторые территории упорно не выполняют требования постановления по переводу данных категорий людей на удаленный режим работы. Именно за счет этого мы имеем высокий уровень заболеваемости, - отметил Ковалев.

Главный санитарный врач потребовал от глав районов и городов обратить внимание на охрану здоровья пенсионеров.

Между тем, только за последние сутки в регионе выявили еще 382 зараженных. Всего с начала пандемии в Ростовской области заболели 61814 человек. За минувшие 24 часа скончались 28 жителей Дона.

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