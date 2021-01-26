В донской столице до 20 марта ограничат проезд на стыке улиц Сарьяна и Мясникова

Еще на нескольких ростовских улицах ограничат движение Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону ожидаются новые ограничения дорожного движения.

Будет перекрыт участок, где улица Мясникова плавно перетекает в улицу Сарьяна. Ограничения начнут действовать с 12 февраля. Об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и дорожного движения.

Причиной введения ограничений станет ремонт канализационного коллектора, который как раз располагается на стыке этих улиц. Автомобилисты не смогут проехать на участке от улицы 17-я Линия до улицы 31-я Линия. Действовать они будут вплоть до 20 марта.

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