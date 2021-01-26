Телефонная мошенница лишила дончанина почти трех миллионов рублей

Лжесотрудница банка обманула таганрожца на три миллиона рублей Фото: "КП" Архив

В Ростовской области еще один местный житель лишился крупной суммы денег после звонка телефонной мошенницы.

В Таганроге в местный отдел полиции пришел мужчина и сообщил, что ему на телефон поступил звонок с неизвестного номера, а очаровательный женский голос на том конце провода представился сотрудницей службы безопасности одного из банков. Она сказала, что в данный момент по банковским счетам дончанина происходят подозрительные операции. А для того, чтобы не лишиться всех своих средств мужчине нужно всего лишь перевести их на «единый счет банков».

Кроме того девушка смогла внушить таганрожцу, что деньги пытаются похитить сами сотрудники банка и для спасения сбережений ему необходимо взять кредит, а потом всю сумму отправить на номер счета, который был продиктован ранее. Мужчина, потеряв суть разговора, повелся на уговоры и выполнил все инструкции злоумышленницы. Как только он все это сделал, с его счета тут же списались все средства - около трех миллионов рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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