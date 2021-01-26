Мост через Ростовское море появится лишь в 2022 году

В донской столице возведут мост через Ростовское море Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове назвали примерные сроки начала строительства моста, который будет пролегать через Ростовское море.

Глава министерства транспорта Ростовской области Владимир Окунев во время интерактивного граждан губернатором региона Василием Голубевым сообщил, что уже в следующем месяце будет объявлен тендер на создание проектной документации. Та компания, которая окажется победителем аукциона подготовит проект будущего путепровода. А работы по строительству планируется начать не раньше 2022 года.

Мост в районе Ростовского моря поможет разгрузить дамбу, он будет соединять улицы Днепропетровскую и Кабалевского. Губернатор попросил министра не затягивать с началом строительных работ.

В настоящее время по дамбе жители ЖК «Платовский» попадают в центр города. Ее судьба остается под вопросом, решать это будет федеральный центр.

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Переправа будет простираться на 140 метров.

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