За незаконное предпринимательство ростовчанке грозит пять лет тюрьмы

В Ростове на незаконном предпринимательстве попалась местная жительница Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В донской столице задержали занимавшуюся незаконным предпринимательством местную жительницу.

Правоохранители выяснили, что 30-летняя ростовчанка в 2018 году купила специальное оборудование для обеззараживания древесины. А потом без лицензии на обработку пиломатериалов два года занималась нелегальным предпринимательством. За это время она незаконным образом успела заработать около десяти миллионов рублей.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Теперь злоумышленнице может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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