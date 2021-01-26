В Ростове выбирают подрядчика, который сделает ямочный ремонт дорог

В Ростове запланировали сделать ямочный ремонт дорог Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В донской столице ищут подрядчика который сможет выполнить ямочный ремонт дорог.

Тендер объявлен дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Выбранному подрядчику будет предстоять наложить заплатки на дорожные ямы. Стоит отметить, что часто после проливных дождей и снежной зимы асфальт на дорогах часто деформируется и теряет первозданный вид. Согласно документации, ведомство собирается сделать косметический ремонт. Его планируют производить с января по март текущего года.

На эти цели из городского бюджета будет выделено 1 945 176 рублей. В документации сказано, что «латать» будут только асфальтобетонные покрытия. Но пока остается неизвестным, какие именно дороги будут ремонтироваться.

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