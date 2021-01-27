Пара грабителей жестоко расправилась с мужчиной и похитила его пустую банковскую карту

В Ростовской области осудят пару грабителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области прокуратура передала в суд очередное дело об убийстве.

Следователями было выяснено, что в феврале 2020 года мужчина 40 лет и женщина 39 лет, желая раздобыть денег, придумали план и пробрались в дом 39-летнего местного жителя города Таганрога. Они тут же потребовали, чтобы мужчина отдал им банковскую карту и пин-код к ней. Для получения желаемого злоумышленники избили хозяина дома, били не только руками и ногами, но и всем, что попадалось под руку - бытовыми предметами и инструментами.

Позже кто-то из грабителей достал нож и несколько раз пырнул и без того обессилевшую жертву. Следователи установили, что все удары были нанесены с особой жестокостью и причиняли особые страдания и мучения. Мужчина скончался на месте от нанесенных ему повреждений, а злоумышленники после убийства еще обшарили весь дом и похитили из него различное имущество на восемь тысяч рублей, документы и банковскую карту, на которой не оказалось ни копейки.

В отношении злоумышленников были заведены уголовные дела по статьям 105 УК РФ "Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем" и 325 УК РФ "Похищение личного документа".

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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