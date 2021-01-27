Банда мстителей спалила автомобиль судьи в Ростовской области

В Ростовской области поймали банду мстителей Фото: "КП" Архив

В Ростовской области в отношении пятерых местных жителей возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога".

Следователи уже выяснили, что в ночь с 18 на 19 января на одной из парковок в Каменске-Шахтинском группа неизвестных подожгла автомобиль, который принадлежал судье одного из судов Ростовской области. В ходе расследования были установлены и возможные причастные к преступлению: ранее судимый 26-летний местный житель, 20-летний исполнитель преступления и трое их пособников. Также стало известно, что мотивом для нарушения закона стала месть, за то, что этот самый судья вынес приговор 26-летнему рецидивисту, он и стал организатором поджога.

- В настоящее время следствием выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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