Главного тренера "Ростова" Валерия Карпина окрестили Цезарем

Команда пробудет на сборах до середины февраля. Фото: ФК "Ростов"

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин показал кусочек своей работы в солнечной Испании, где сейчас его команда находится на сборах. Из роликов, опубликованных на страницах клуба в социальных сетях, видно, что наставник тренируется вместе с игроками, что не может не вызывать восхищения.

В свои 52 года Карпин не отстает от молодых подопечных. Вот он в спортивном зале тренируется на велосипеде, активно крутит педали и просматривает товарищеский матч, прошедший несколько дней назад. На вопрос, чем он занимается, следует краткий ответ в фирменном стиле Карпина.

- Использую время во время тренировки! - отрезал главный тренер.

В комментариях под видео болельщики клуба моментально окрестили Валерия Георгиевича Юлием Цезарем. Неудивительно, ведь крутить педали и одновременно анализировать ход игры может далеко не каждый.

В испанской Морбелье команда пробудет до 18 февраля. Игроки уже провели две победные встречи с соперниками из Испании и Швеции. Первая игра закончилась со счетом 5:1, вторая - 1:0.

Стоит отметить, что на каждый матч выходят разные футболисты, многих из которых болельщики раньше не видели. Тренерский штаб пробует разные стратегии, а игроки пытаются показать свой лучший уровень. Уже отлично себя зарекомендовали молодые игроки: 21-летний Николай Поярков, 22-летний Роман Тугарев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФК "Ростов" сыграл товарищеский матч: кто появился на поле

В спарринге приняли участие игроки, которые восстановились после травмы (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.