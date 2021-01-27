Почти полтонны меди пытался провезти водитель из луганского региона в Ростов

Товар таможенники увидели на рентгеновском снимке. ФОТО: пресс-служба ЮТУ.

В Ростовской области на пограничном посту «Новошахтинск» таможенники нашли спрятанные в автомобиле почти полтонны медного лома. Владелец автомобиля собирал медь несколько месяцев.

Медь перевозил владелец вазовской «десятки», имеющий украинский паспорт. Нелегальный груз находился в нише для «запаски» и под обшивкой багажника. Таможенники увидели его на рентгеновских снимках, когда досматривали автомобиль. Мужчина не декларировал груз, поэтому таможенники стали выяснять, куда и зачем он везет лом меди. Владелец пояснил, что он собирал лом несколько месяцев на территории луганского региона. Затем, по словам мужчины, он намеревался продать товар в Ростовской области.

Таможенники возбудили два административных дела – о сокрытии груза и недекларировании товара. В дальнейшем дела будут направлены в суд, владельца груза могут оштрафовать.

Это не первый случай попытки контрабанды цветмета через границу в Ростовской области. Однако самым популярным товаром у контрабандистов стали сигареты. В частности, в прошлом году пограничники задержали контрабандиста, пытавшегося переправить партию сигарет через небольшую речку на плоту.

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