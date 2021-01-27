«Нужно браться как за свой дом»: губернатор призвал чиновников ускорить строительство стадиона в Шахтах

Реконструкция стадиона началась в 2018 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Василий Голубев призвал ускорить возведение стадиона Шахтах. Об известном долгострое речь пошла на заседании областного правительства 27 января.

Глава области обратился к местным министерству строительства и министерству по физической культуре и спорту.

— Мы не можем не придать динамику строительству этого стадиона. Для вас это красный флажок, вы не будете заниматься этим без напоминания. За него (стадион – прим. ред.) нужно браться, как за свой дом. Тысячи шахтинцев его ждут, — заключил Василий Голубев.

Глава донского минстроительства Сергей Куц пояснил, что сейчас город подготовил обращение по финансированию объекта.

— Мы понимаем, что нужно брать деньги и завершать строительство в сроки, о которых мы докладывали ранее, — пояснил руководитель ведомства.

Напомним, реконструкция стадиона «Шахтер» началась в 2018 году. Изначально предполагалось, что работы будут завершены до конца 2020 года. Однако стадион так и не был сдан. В конце прошлого года Василий Голубев потребовал реконструировать стадион в 2021 году.

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