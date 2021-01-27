Центр для футболистов и спортзал для всех: что еще построят к 2025 году на Левбердоне

К существующим объектам добавятся еще 11. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донском министерстве физической культуры и спорта рассказали о ходе создания Левобережного кластера. О результатах и планах сообщил глава ведомства Самвел Аракелян.

— Проект включает в себя 66 спортивных объектов, 55 из которых уже существуют. Оставшиеся 11 объектов планируется создать до конца 2025 года, — прокомментировал министр.

Он добавил, что по мере финансирования для каждого объекта будет создана дорожная карта.

Напомним, сейчас в кластер входят гребная база, футбольное поле, спортивно-оздоровительный комплекс, скейт-парк и другие объекты. Ранее сообщалось о планах возвести трассу для экстремальных видов спорта, физкультурно-оздоровительный комплекс, центр подготовки футболистов, зону современного пятиборья, легкоатлетическую зону. В целом, планируется создать условия для занятий 20 видами спорта.

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