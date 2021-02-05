«Мисс Россия» продемонстрировала откровенное декольте и пожелала мира в душе

Виктория Лопырева опубликовала фото с Мальдивских островов. Фото: официальный аккаунт Виктории Лопыревой в "Инстаграм"

Очаровательная блондинка, обладательница титула «Мисс Россия – 2003», модель Виктория Лопырева опубликовала в своем блоге в «Инстаграм» красивый снимок с Мальдивских островов. Фотокамера запечатлела женщину в бассейне. На Виктории – желтый купальник, подчеркивающий красивые формы. Снимок собрал множество лайков и комментариев. Подписчики отметили, что у модели – прекрасная грудь.

Сама Виктория написала под своим портретом длинный пост, в котором сообщила, что, при желании, люди смогли бы создать рай на земле, мир, наполненный радостью и добром.

- Но, почему-то, все чаще побеждает агрессия и зло. Видимо, рай - сложнее в исполнении, чем ад. Хочется напомнить, что когда у вас появляется агрессия, пессимизм или обида, важно признаться в этом, «развязаться» с этим, чтобы «это» ушло в ваше прошлое, и на освободившееся место пришли настоящее и будущее, - написала Виктория Лопырева в своем блоге.

Также она отметила, что если у каждого будет мир в душе, то и всего этого ужаса во вне будет куда меньше.

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