Двух ростовчан обвинили в афере при строительстве детсадов в Краснодаре

Уголовное дело передано в суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Краснодаре полицейские передали в суд уголовное дело в отношении двух жителей Ростова. Следователи считают, что они смошенничали во время строительства детских садов.

Оба обвиняемых – руководители одной из ростовских строительных компаний. В 2015 году компания выступала подрядчиком на строительстве детских садов в Краснодаре. После проверки документации выяснилось, что бумаги содержат ложную информацию о работах и материалах, использованных на стройке. В полиции считают, что ростовчане умышленно пытались ввести в заблуждение заказчика, сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

У одного из фигурантов дела приставы арестовали принадлежащий ему «Мерседес». Ущерб городскому бюджету в полиции оценивают в три с половиной миллиона рублей. На время следствия с подозреваемых взяли подписку о невыезде.

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