"Дорого смотришься": Юлия Ефимова показала стильное черно-белое фото

Юлия Ефимова хороша во всех образах. Фото: официальны аккаунт Юлии Ефимовой в "Инстаграм"

Известная спортсменка, многократная чемпионка мира, пловчиха Юлия Ефимова зачастую делится подробностями своей жизни с помощью публикаций в «Инстаграме». Ее посты всегда набирают множество лайков и комментариев. Подписчики, как правило, восторгаются не только спортивными успехами пловчихи, но и ее внешними данными.

На днях девушка опубликовала свое черно-белое фото. Для снимка Юлия выбрала строгий лаконичный образ - темный жакет, минимум макияжа и стильные серьги.

Фолловеры, разумеется, оценили образ спортсменки.

- Дорого смотришься,- написал один из подписчиков.

- Ты прекрасна, - лаконично отметил другой.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала о том, что девушке на Новый год подарили щенка. Юлия дала ему кличку Джаспер. Спортсменка считает собачку членом семьи.

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Юлия, между тем, выложила красивый снимок из бассейна (подробнее).

АЛЛО!

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