"14 лет тыкали пальцем на мой живот": модель "Плейбоя" откровенно рассказала о своих недостатках

Лиза Кей занимается спортом трижды в неделю. Фото: Официальный аккаунт Лизы Кей в "Инстаграм"

Ростовчанка Лиза Кей, снявшаяся в журнале «Плейбой» и построившая карьеру модели в США, активно ведет блог в «Инстаграме». В нем она рассказывает о себе и о жизни в Америке.

Накануне она опубликовала пост о том, что стала жертвой пропаганды сексистских понятий о красоте.

- Я получила комментарий от одного из моих подписчиков о том, что на одной из моих сторис у меня торчит живот, и что его надо втягивать, чтоб красивее было, - рассказала Лиза Кей.

Тем не менее, сама девушка считает себя подтянутой.

- А подтянутая я потому, что занимаюсь с тренером три раза в неделю. И плачу за это огромные деньги. Подтянутая я потому, что мне 14 лет модельной карьеры тыкали пальцем на мой животик, щипали за ляжки и просили худеть. Случаи, когда мне говорили, что я в идеальной форме, можно пересчитать на пальцах одной руки, - призналась красавица.

Также модель отметила, что считает установку для всех женщин худеть на протяжении всей жизни - сексистской установкой.

- У тебя нет права на складку на боках, на маленькую грудь или сонное, слегка помятое лицо. Женщина должна быть этаким гладким сияющим дельфином! И вот вам результат: ваши дочери обкалывают себе лицо филлерами, «худые» пытаются наращивать мышцы, «толстые» - худеть. А все потому, что мир отказывается принимать нас такими, какие мы есть, - продолжает Лиза Кей.

А еще Лиза Кей говорит, что в Америке расцветает бодипозитив.

- Здесь в модельных агентствах запрещено делать замечания о фигуре. На подиумах и витринах магазинов появились здоровые округлые формы, - поделилась наблюдениями Лиза Кей.

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